Новий рік без феєрверків святкуватимуть у Німеччині. Уряд країни заборонив використовувати піротехніку на площах та центральних вулицях міст.

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Новорічну ніч у Німеччині неможливо уявити без великих компаній, шампанського і… феєрверків. Салюти, петарди й ракети запускають буквально на кожному кроці. А все тому, що влаштовувати феєрверки у країні можна лише раз на рік у ніч на перше січня. Незадовго до свята піротехніка з'являється у продажу. І німці скуповують її, за кілька днів витрачаючи на салюти близько двохсот мільйонів євро.

Цього року святкова ніч у Німеччині буде більш тихою і темною. Уряд заборонив запуск феєрверків на площах і центральних вулицях німецьких міст. Використовувати піротехнічні засоби можна лише біля власного будинку. Не збираючись при цьому компанією більше ніж 10 осіб. Утім, політики закликають громадян взагалі відмовитися від феєрверків і почекати до наступного року.

Політики побоюються, що запуск феєрверків призведе до зараження коронавірусом. Адже люди збиратимуться великими компаніями й зігріватимуться на свіжому повітрі алкоголем. І забудуть про маски й дотримання соціальної дистанції.

Герберт Ройль, міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія:

Якщо ми закликаємо людей мінімізувати контакти, то буде нерозумним влаштовувати феєрверки, які збиратимуть натовпи. Там, де запускають салюти, завжди багато людей, і вони стоять поруч.

"Наша мета - не допустити, аби на якійсь площі у новорічну ніч зібралися кілька сотень молодих людей і кілька годин запускали феєрверки. Це масове зібрання, яке сприяє зараженню коронавірусом. На ділянці біля власного будинку, у компанії родичів ви зможете запустити салют. У цьому випадку ризик інфікування буде мінімальним".

Виробники піротехніки вже готуються звертатися до уряду. З вимогою про компенсацію збитків.

Томас Шрайбер голова об'єднання піротехнічної індустрії Німеччини:

Уся ця дискусія розпочалася після того, як продаж і запуск піротехніки заборонили в Нідерландах. Вони обґрунтували це тим, що через запуск феєрверків люди можуть отримати травми й тим самим перевантажать лікарні. До ситуації в Німеччині це обґрунтування не підходить. Тому що лише 5 відсотків усіх травм у новорічну ніч пов'язані з неправильним поводженням із піротехнікою.

А от захисники довкілля обмеження підтримують. Вони вже давно закликають заборонити феєрверки в новорічну ніч. Адже гучні залпи лякають тварин і птахів, на вулицях залишається купа сміття, а дрібнодисперсний пил, що утворюється під час згоряння піротехніки, забруднює повітря.