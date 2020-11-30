ЕС планирует два саммита с Байденом [ Редактировать ]
Европейский Союз пригласил новоизбранного президента США Джо Байдена на два саммиты в первой половине следующего года. Один из них виртуальный, а другой - личный, сообщает Euractiv.
Как сообщается, Европейский союз стремится создать новый альянс с США, чтобы снять напряженность, которая образовалась во времена бывшего президента Соединенных Штатов Дональда трампа, и решить проблемы с Китаем.
Также известно, что послы ЕС 27 ноября получили документ, который охватывает пять ключевых областей будущего трансатлантического сотрудничества. В частности, это борьба с пандемией COVID-19; ускорение экономического восстановления; борьба с изменением климата; поддержка многосторонности и общих ценностей; содействие миру и безопасности.
Послы обсудят план в понедельник с целью подготовки заявления к предстоящей встрече лидеров ЕС 10-11 декабря.
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