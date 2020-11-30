Сроки карантина: у Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 30 ноября, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что решение о сроках локдауна еще не принята. Об этом она написала в Instagram.
Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет.
По ее словам, изучаются все возможные сценарии и прогнозы.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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