В Кабмине назвали сроки жесткого карантина - СМИ [ Редактировать ]
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В понедельник, 30 ноября, правительство Украины утвердило сроки введения тотального локдауна, о нем сообщат на ближайшем заседании в среду, 2декабря.
"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 24 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", - рассказал собеседник издания.
Ранее мы писали, что наибольшее количество нарушителей карантина "выходного дня" зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Подольском и Соломенском районах столицы.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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