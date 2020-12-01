У Жовкві в лікарні, де померли двоє ковідних пацієнтів, працює урядова комісія. З'ясовує, чому хворі, які були на апаратах ШВЛ, задихнулися через вимкнення електрики. Адже в медзакладі був генератор.

Трагедія сталася у п'ятницю ввечері. Саме тоді через несправність запобіжника енергетики у лікарні вимкнули світло. В цей час у реанімації через дихальну недостатність померли двоє пацієнтів. Серед них шістдесяти шести річна мама Василя. Жінку лікували від двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірсною інфекцією. Хлопець розповідає - стан у матері покращувався. Лікарі прогнозували одужання. В трагічний момент у реанімації поруч знаходився брат, який і написав про ситуацію зі світлом.

Василь Саджениця, син загиблої жінки:

Він написав, що в коридорі світло є, а в реанімації немає. Чому не дали переноски, якогось подовжувавча, чому не підключили ті апарати? Я не розумію цього. На мою думку, якби було вчасно надано, то мама була б жива і я б провідав її.

Директора медзакладу в лікарні сьогодні немає. Він від тієї ж п'ятниці - на лікарняному. А його заступник пояснити, чому медобладнання не під'єднали до електроенергії - не може. Як і те, чому запасний генератор зберігали у гаражі.

Володимир Боровик, заступник директора з медичного обслуговування Жовківської центральної районної лікарні

У нас бувають поломки. У терапії минулого тижня були, було відключення світла. - Чому не перенесли той, з гаража в реанімацію? - Бо думали, що відновиться електропостачання швидше.

Наразі в медзакладі працює лише обласна комісія.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації:

Зараз працює комісія і проводиться слідство і за результатами комісії і зокрема департаменту повинні подані завтра довідки. Окрім того, проводиться слідство, яке чітко встановить - яка причина смерті, чи пов'язана з тою ситуацією, яка сталася.

Також комісія повинна з'ясувати чи дійсно генератор знаходився у гаражі. Бо за неофіційною інформацією - він міг бути вдома у керівника медзакладу.

Іван Собко, заступник голови Львівської обласної держадміністрації:

Чи був генератор дійсно на дачі, чи був він у гаражі - це встановить комісія. Відомо чітко, що генератори були закуплені і були.

Після трагедії у Жовківській райлікарні на Львівщині перевірять усі двадцять 22 ковідні медзаклади. Особливу увагу приділять системам подачі кисню та додатковим джерелам електрики. А в поліції порушили два кримінальних провадження. Якщо винного знайдуть - йому загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.