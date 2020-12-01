Купание малыша всегда вызывает море споров у мамочек. Приверженцы "старой школы" считают, что ребенка нельзя окунать с ушами во время купания. По их мнению, это грозит появлением отита. Доктор Комаровский высказался по этому поводу. О том, что между этими двумя событиями нет связи он написал на своем сайте.

Специалист ответил, что купать ребенка "с ушами" однозначно можно. По его мнению, лишь ныряние на большую глубину с небольшой долей вероятности может стать причиной отита.

Риск если и есть, то только тогда, когда в воду будут погружаться одновременно нос и уши, да и то - глубоко. То есть, если ныряние хоть как-то чревато возможностью развития отитов, то просто погружение ушей и не погружение при этом рта и носа ни к чему опасному не ведет.

Главной причиной отитов у маленьких детей, по словам доктора, является не вода, а слизь, которая забивает евстахиеву трубу (которая соединяет полость уха с полостью носа). Это место является самым слабым в органе слуха ребенка.

Если труба забивается слизью - это и есть главная причина отитов. А вода здесь ни при чем. Но если ребенок живет в теплом сухом воздухе с коврами и обогревателями, т. е. в трубе скапливается слизь + теплая ванная (влажный теплый воздух), слизь набухает и перекрывает трубу - вот вам и отит.

Самой лучшей профилактикой отитов, по мнению педиатра, является прохладный и влажный воздух, а также открытая дверь в ванной.

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