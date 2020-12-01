"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует принятия полноценного закона о всеукраинском и местном референдуме [ Редактировать ]
1 декабря Украина отмечает годовщину общенационального референдума о независимости. В этот день украинский народ, отвечая на вызовы времени, заявил о своей субъектности, национальном единстве и желании строить будущее на принципах демократии, уважения к правам человека, национального многообразия и нейтралитета.
Сегодня наша страна проходит еще более тяжелые испытания. Мы теряем экономический суверенитет. Действия власти подрывают Конституцию. У граждан отнимают право голоса. Правительство ведет наступление на социальные, политические и культурные права людей. Реализуется агрессивная политика ксенофобии, "стен" и "красных линий". На Донбассе седьмой год полыхает вооруженный конфликт, который безответственные политики используют как ширму для своих корыстных интересов.
Но украинцев лишают возможности сказать "нет" этой вакханалии и защитить свою независимость. Власть не уважает и не слушает украинский народ. Авторитетами для нее являются только горластые радикалы, а руководством к действию – директивы иностранных кредиторов. Власти больше не нужны референдумы. Важнейшие вопросы для украинского общества и громад решаются без их участия. Без согласия и вопреки интересам граждан перекраивается карта Украины. Готовятся к продаже украинская земля и стратегические предприятия. Всенародное голосование подменяется фейковыми опросиками о легализации марихуаны. А стратегический внешнеполитический выбор Украины власть пристраивает на полях Конституции, не спрашивая согласия общества.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться принятия полноценного закона об общенациональном и местном референдуме. Власть хочет извратить идею народовластия, ограничить возможности для народного референдума и превратить его в инструмент для собственных манипуляций. Мы боремся за то, что вернуть украинскому народу возможность самостоятельно определять свою судьбу.
Будущее Украины могут определять только сами украинцы, а не зарвавшиеся и продавшиеся политиканы!
За жизнь! За народовластие! За референдум!
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