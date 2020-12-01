Среднемесячная температура воздуха в ноябре 2020 года стала выше общепринятой климатической нормы на 1,7 градуса.

Первый "квартал" месяца стала достаточно контрастной и теплее, чем норма на целых 4 градус, при этом, вторая - предстала на 0,5 градуса холоднее, а режим температур в третьей декаде стал на 2,4 градуса выше, чем многолетние показатели.

Отмечается, что наиболее холодные погодные условия были зарегистрированы 30 ноября, когда минимальная температура упала под утро до 3,8 градусов ниже ноля, а теплее всего было 7 ноября. За минувший месячный период времени в столице выпало 30 мм осадков (59% климатической нормы).

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Кроме того, в первый день зимы Украину ожидает облачность с прояснениями, в некоторых регионах будет идти снег, а на дорогах будет гололед. Холоднее всего будет в Карпатах.

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