В понедельник, 30 ноября, в селе Виженка Черновицкой области случилось происшествие. Больной мужчина скончался в присутствии врачей в приемном покое больницы.

По предварительной информации, на спецлинию "102" поступило сообщение о смерти мужчины в Вижненской центральной районной больнице. Полиция выехала на место происшествия.

Опросив родных и медиков, правоохранителям стало известно, что 69-летний мужчина обслуживался в этом учреждении и обратился за помощью. Затем у него резко ухудшилось самочувствие и он умер в присутствии врачей. Медики предоставили полиции врачебное свидетельство о ненасильственной смерти.

Сейчас следствие проверяет версию о несвоевременном оказании помощи пациенту.

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