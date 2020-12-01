Перша у світі високоефективна вакцина від коронавірусу чекає схвалення в Євросоюзі. Компанії-партнери: німецька "Біоентек" та американська "Пфайзер" подали заявку до Європейської агенції лікарських засобів.

Розробники заявляють, що готові надіслати споживачам у Європі перші дози, щойно отримають на це дозвіл. Нещодавно вони виконали першу масову доставку препарату до США вантаж прибув у Чикаго.

Нагадаю, перша успішна сироватка показала ефективність - 95 відсотків. Але вона має свій недолік: зберігається за температури мінус 70 за Цельсієм.