Євросоюз розгляне схвалення нової вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
Перша у світі високоефективна вакцина від коронавірусу чекає схвалення в Євросоюзі. Компанії-партнери: німецька "Біоентек" та американська "Пфайзер" подали заявку до Європейської агенції лікарських засобів.
Розробники заявляють, що готові надіслати споживачам у Європі перші дози, щойно отримають на це дозвіл. Нещодавно вони виконали першу масову доставку препарату до США вантаж прибув у Чикаго.
Нагадаю, перша успішна сироватка показала ефективність - 95 відсотків. Але вона має свій недолік: зберігається за температури мінус 70 за Цельсієм.
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