После маминой уборки парень потерял коллекцию игр на 500 тыс. долларов [ Редактировать ]
Геймер из Нью-Йорка, сотрудник J&L Game хранил свою огромную коллекцию ретро-игр у родителей. И однажды это сыграло с ним злую шутку.
Дело в том, что его мама во время уборки дома выбросила большую коллекцию игр, игрового железа и других тематических вещей. По словам пострадавшего, на свалке оказалось более 500 игр общей стоимостью около 500 тыс. долларов, пишет gagadget.com.
"Я только что узнал, что пару лет назад моя мама выбросила все мои игры для PS1. Более 500 игр, половина из которых все еще упакована. Я собираюсь кого-нибудь убить", - пошутил парень.
Отмечается, что на хранении у мамы парень оставил Ataris, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System, а также игры для них. Теперь же коллекция находится на свалке или в комнате другого удачливого коллекционера.
Отмечается, что парень также лишился множества других коллекционных предметов. Так, мама выбросила его барабанную установку, скейтборд, а также большую коллекцию комиксов.
Ранее мы писали о том, что Warner Bros представила трейлер новой игры по "Гарри Поттеру".
по теме
В опросе приняли участие геймеры и пользователи техники
Перед тем, как поджечь, военный избил сослуживца. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы
Мошенники используют мессенджер Telegram
В основном увольнения коснутся сотрудников "Диснейлендов"
О курьезном происшествии рассказал полицейский