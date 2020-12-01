Геймер из Нью-Йорка, сотрудник J&L Game хранил свою огромную коллекцию ретро-игр у родителей. И однажды это сыграло с ним злую шутку.

Дело в том, что его мама во время уборки дома выбросила большую коллекцию игр, игрового железа и других тематических вещей. По словам пострадавшего, на свалке оказалось более 500 игр общей стоимостью около 500 тыс. долларов, пишет gagadget.com.

Читайте также У кого из геймеров самый высокий IQ: результаты исследования

"Я только что узнал, что пару лет назад моя мама выбросила все мои игры для PS1. Более 500 игр, половина из которых все еще упакована. Я собираюсь кого-нибудь убить", - пошутил парень.

Отмечается, что на хранении у мамы парень оставил Ataris, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System, а также игры для них. Теперь же коллекция находится на свалке или в комнате другого удачливого коллекционера.

Отмечается, что парень также лишился множества других коллекционных предметов. Так, мама выбросила его барабанную установку, скейтборд, а также большую коллекцию комиксов.

Ранее мы писали о том, что Warner Bros представила трейлер новой игры по "Гарри Поттеру".