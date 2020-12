Представители онлайн-казино выяснили, у какой категории геймеров наивысший средний показатель IQ (коэффициент интеллекта). По результатам исследования, рейтинг возглавили пользователи PC, в особенности аудитория Rainbow Six Siege, пишет 4pda.ru.

В исследовании приняли участие около тысячи геймеров и пользователей техники. Они прошли тесты на навыки восприятия вербальной и визуальной информации, математические способности и логическое мышление. В итоге исследователи составили рейтинги платформ и игр по усредненным показателям IQ.

Пользователи PC обошли остальных с результатом в 112,3. За ними идут аудитория PS4 - 110,7, Xbox (103,8), Nintendo Switch (101,3) и мобильные платформы (99,4). В рейтинге операционных систем победила Android со средним IQ геймеров в 110,3, а хуже других себя показала iOS — 102,1, тогда как macOS обошла Windows: 108,2 против 106,7.

В игровом списке лидером стала аудитория Rainbow Six Siege - фанаты этого шутера в среднем набрали 120,3 балла в тестировании. В тройку также вошли Among Us и Minecraft. Замкнули топ-15 мобильные игры Candy Crush Saga и Angry Birds.

Rainbow Six Siege - 120,3

Among Us - 118,9

Minecraft - 116,3

Call of Duty: Modern Warfare - 111,2

FIFA - 106,5

Fall Guys - 105,8

Animal Crossing - 104,8

Fortnite - 103,6

The Sims - 103,6

Mario Kart - 99,9

GTA Online - 99,6

Assassin’s Creed - 99,6

Rocket League - 99,3

Candy Crush - 95,8

Авторы исследования не указали возраст геймеров, которые участвовали в тестировании. При этом отмечается, что женщины набрали на 6,1 балла больше, чем мужчины - 108,4 против 102,3.

