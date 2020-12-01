У кого из геймеров самый высокий IQ: результаты исследования [ Редактировать ]
Представители онлайн-казино выяснили, у какой категории геймеров наивысший средний показатель IQ (коэффициент интеллекта). По результатам исследования, рейтинг возглавили пользователи PC, в особенности аудитория Rainbow Six Siege, пишет 4pda.ru.
В исследовании приняли участие около тысячи геймеров и пользователей техники. Они прошли тесты на навыки восприятия вербальной и визуальной информации, математические способности и логическое мышление. В итоге исследователи составили рейтинги платформ и игр по усредненным показателям IQ.
Пользователи PC обошли остальных с результатом в 112,3. За ними идут аудитория PS4 - 110,7, Xbox (103,8), Nintendo Switch (101,3) и мобильные платформы (99,4). В рейтинге операционных систем победила Android со средним IQ геймеров в 110,3, а хуже других себя показала iOS — 102,1, тогда как macOS обошла Windows: 108,2 против 106,7.
В игровом списке лидером стала аудитория Rainbow Six Siege - фанаты этого шутера в среднем набрали 120,3 балла в тестировании. В тройку также вошли Among Us и Minecraft. Замкнули топ-15 мобильные игры Candy Crush Saga и Angry Birds.
Rainbow Six Siege - 120,3
Among Us - 118,9
Minecraft - 116,3
Call of Duty: Modern Warfare - 111,2
FIFA - 106,5
Fall Guys - 105,8
Animal Crossing - 104,8
Fortnite - 103,6
The Sims - 103,6
Mario Kart - 99,9
GTA Online - 99,6
Assassin’s Creed - 99,6
Rocket League - 99,3
Candy Crush - 95,8
Авторы исследования не указали возраст геймеров, которые участвовали в тестировании. При этом отмечается, что женщины набрали на 6,1 балла больше, чем мужчины - 108,4 против 102,3.
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