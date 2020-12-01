Хабар в 200 тисяч доларів! ДБР затримало на "гарячому" одного з керівників Держаної фіскальної служби. Роман Неговєлов, кажуть правоохоронці, саме намагався отримати перший транш - сто тисяч доларів - від одного з українських фармпідприємств.

Про це повідомляється на сайті ДБР. Про вимагання грошей Бюро повідомив заступник директора фармацевтичної компанії. Мовляв, днями фіскали завітали до них з обшуками.

Компанія фігурує в кримінальній справі про несплату податків. І Неговелов за так звану грошову "винагороду" обіцяв закрити провадження.