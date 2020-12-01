ДТП в Трире: МИД проверяет, нет ли среди жертв украинцев [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины проверяет, нет ли украинцев среди жертв и пострадавших в результате жуткого ДТП в Трире (Германия). По последним данным, в результате инцидента пострадали около 30 человек.
Сейчас известно о гибели нескольких взрослых и одного ребенка. Правоохранители устанавливают личности жертв и персональные данные пострадавших.
"Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с полицией города Трир с целью выяснения присутствия среди пострадавших украинских граждан", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, во вторник, 1 декабря, в немецком городе Трир автомобиль "влетел" в толпу на пешеходной зоне. Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.
По данным местных СМИ, людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/час.
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