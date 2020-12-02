Наїзд на пішоходів у Німеччині: водія заарештували [ Редактировать ]
Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів просто в натовп - 5 людей загинули. Серед них - дев'яти місячне немовля. 15 - травмовані. Водія - заарештували, його мотиви наразі невідомі. За словами очевидців, позашляховик мчав пішохідною зоною на великій швидкості. Жодних версій поліція поки що не називає. Слідчі не відкидають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть відповідну експертизу.
Карл-Петер Йохем, поліцейський:
Водій - 51 річний чоловік, громадянин Німеччини. Поліцейські швидко прибули сюди. Також приїхали й медики. Наразі мотиви чоловіка невідомі, ми ще не готові робити якість висновки. Його заарештували і зараз допитують.
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