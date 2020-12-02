Многодетную мать затравили родители из-за долга в фонде класса [ Редактировать ]
В Кропивницком родители школьников затравили одну из матерей ребенка 2-классника. Женщина не внесла определенную сумму в фонд класса, в ответ на что родители пригрозили, что ее ребенок, дочь Карина, в День Святого Николая будет без подарков.
Женщина по имени Виктория Мумига уверяла, что сейчас у нее тяжелый период, так как она воспитывает 4 детей, и обещала, что как только появятся деньги - она все отдаст.
Мне никто не помогает: я сама своими силами одела, обула, собрала в школу, и я сижу в шоке. Я должна вытащить последние средства.
Травля началась после того, как женщина несколько месяцев назад не сдала 50 гривен в фонд класса. При этом ей в сообщении написали, что если не сдаст деньги, то ее дочь Карина не получит подарок, даже несмотря на то, что женщина была готова сдать на подарок отдельно.
Об этом случае рассказали в соцсетях, он привлек много внимания, активисты привезли девочке новогодний подарок, а администрации школы - туалетную бумагу.
В администрации школы отметили, что о конфликте узнали из соцсетей и пообещали разобраться.
Ранее сообщалось, что ребенка избили и закрыли в туалете.
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