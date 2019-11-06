В Ивано-Франковске поиздевались над школьником средней школы. Мальчика избили и закрыли в туалете одноклассники. Об этом сообщает "Суспильное".

Мальчик пожаловался учительнице, но та ответила, что это не ее проблемы. Об этом рассказала мама Вячеслава, Уляна Иваночко.

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Учительница 2-го класса Оксана Пристай на камеру сказала, что ни ребенок, ни мама к ней не обращались. Кроме того, педагог начала говорить, что мальчик постоянно опаздывает, на уроке отвлекается, учится плохо.

Ранее сообщалось о том, что школьницу заставили раздеться на уроке. А также ученицу жестоко избивали и снимали на видео.