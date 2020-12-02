У деяких регіонах України катастрофічно бракує медиків. Лікарі "швидкої" та інфекціоністи там - на вагу золота. Куди поділися фахівці? І що робити, щоб вони повернулися? З'ясовували наші кореспонденти.

- Ви госпіталізувати будете ? Госпіталізуєте !? тоді я телефоную …

Так виглядає зсередини робота диспетчерської черкаського обласного центру екстреної допомоги. Телефони тут не змовкають ні на секунду. У центрі бракує понад 300 медиків, з працюючих - півтори сотні людей на лікарняному, деякі навіть звільняються з роботи. Але не через пандемію.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Причин декілька! Одна з основних - це звісно заробітна плата і друга, це не менш важлива і не менш основна - це не престижність, немає звільнення від COVID-19 , вони розуміють, що вони відповідають за це, окрім них немає кому.

А це Харків. і тут також бракує лікарів.

Місцевих терапевтів, говорить головний лікар, приходять навчати лікарі-інфекціоністи з обласної інфекційної лікарні. Двох терапевтів знайшли в каразінському університеті. Та потрібно ще п'ятеро.

Віктор Лещенко, генеральний директор Спеціальної клінічної лікарні №1 Укрзалізниці:

У нас категорично не вистачає терапевтів, у нас немає інфекціоніста. Ми не можемо знайти.

Приблизну статистику відтоку медиків напередодні назвав міністр охорони здоров'я. Це 34 тисячі. Перший відтік лікарів відбувся через страх невідомої недуги у березні. А зараз одна з головних причин - гроші.

Олег Панасенко, голова Вільної профспілки медичних працівників України:

Ще не підписано ані за листопад, ані за грудень цих ковідних пакетів, нема ще грошей від НСЗУ так не можуть дочекатися вже третій місяць заробітної платні працівники психіатричних диспансерів навіть у місті Києві.

Доплати за роботу з хворими на COVID-19 будуть до квітня наступного року точно, заспокоюють в міністерстві. А от обіцяні 20 тисяч гривень - як стартова зарплата для лікаря вже під великим питанням. Катастрофічно не вистачає санітарок, медсестер та просто водіїв на швидких. Це ті, у кого заробітна плата не перевищує поріг мінімальної, а у деяких навіть і не дотягує до неї.

Олег Панасенко, голова Вільної профспілки медичних працівників України:

Навіть з тими міністерськими надбавками лікареві 3,5 медсестрі 2,500 по регіонах та навіть в столиці лікар отримує 6-8 тисяч грн, медична сестра отримує 4,5.

Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я України:

Заробітна плата лікарів має бути не нижче 23 тисяч. Той бюджет який ми отримали в проекті він не дасть можливості підвищити зарплату навіть на тисячу грн.

МОЗ заявляв хоча б 5 відсотків від ВВП на потреби вітчизняної медицини, або ж не менше 200 млрд грн Кабмін медикам виділив 123 млрд.Сподівання тепер лише на парламент, де перерозподілять кошти на користь медиків і обіцяна президентом зарплата лікаря у 20 тисяч стане реальністю.