Порушення тиші на Донбасі: атакували з гранатомета [ Редактировать ]
Двічі російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі. Біля Катеринівки ворог атакував зі стрілецької зброї, а в районі Попасної з автоматичного гранатомета. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. На інших напрямках було тихо. Щоправда, останнім часом на передовій активізувалася ворожа розвідка. А днями у супротивника відбулися ротація і чергове постачання боєприпасів, - розповідають українські армійці.
Олексій, морський піхотинець:
Свистить це все діло, і активно почали працювати з гранатометів різних систем це і ручні гранатомети і автоматичні станкові. І якщо до цього був здебільшого про вокативний вогонь в нікуди. То зараз переважно працюють по позиціях.
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