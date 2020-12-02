Двічі російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі. Біля Катеринівки ворог атакував зі стрілецької зброї, а в районі Попасної з автоматичного гранатомета. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. На інших напрямках було тихо. Щоправда, останнім часом на передовій активізувалася ворожа розвідка. А днями у супротивника відбулися ротація і чергове постачання боєприпасів, - розповідають українські армійці.

Олексій, морський піхотинець: