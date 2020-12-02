Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України. У відомстві назвали неприпустимою ситуацію, коли депутати об'єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають гімн Угорщини. А ще СБУ під час обшуків в офісі угорської громади виявила мапу, на якій бракує частини України. Більше - у сюжеті.

На цих фотографіях карта так званої "Великої Угорщини". Тут нанесені нинішні землі разом із колись втраченими. Серед них і частина українського Закарпаття. Матеріали із зображенням такої мапи та іншу провокативну продукцію, що начебто популяризує створення етнічної автономії в Україні, вилучили працівники СБУ.

Їх знайшли під час обшуків у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який належить угорській громаді Закарпаття. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

Правоохоронці наразі перевіряють факт втручання у внутрішні справи України. Досліджують і державну зраду з боку деяких українських діячів. Тим часом на обшуки СБУ вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини, неприпустимість таких дій. викликали Посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України.

Також Сіярто повідомив, що зустрінеться із представниками НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі. І не забарився. Сьогодні виклав у соцмережах відео із парламентських слухань засідання МЗС НАТО із наступним підписом: "Українським колегам пора встати на голову, тому що перебір Парламентські слухання перед засіданням МЗС НАТО».

Нагадаємо, це вже не перший конфлікт в Українсько-Угорських відносинах. У жовтні МЗС України вручило послу Угорщини ноту, через знову ж таки - втручання у внутрішні справи України. Тоді це були місцеві вибори.

Представники угорської нацменшини Закарпаття заперечують звинувачення. Та не заперечують, що причини обшуків у політичній площині.

Кароліна Дорчі, представниця угорської нацменшини на Закарпатті, депутат Берегівської ОТГ:

Ми самі не розуміємо, що вчора відбувалося, наші працівники працюють по закону, в Україні зареєстрований. Дуже цікаво, що це відбувалося тоді коли уже ми після виборів і перед першим засіданням обласної ради. Де угорська партія там 8 мандатів отримала і буде там фракцію мати, коли ідуть обговорення і переговори про коаліцію.

Олексій Петров, колишній голова Закарпатської адміністрації, у соцмережах політичний підтекст обшуків спростовує. Є санкція суду, є слідство і є підозрювані.

Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Власне, таке невтручання передбачене законодавством. Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА.

Тим часом у СБУ з'явилася ще одна справа для перевірки.

Це новообрані депутати Сюртівської ОТГ Ужгородського району 21 листопада урочисто відкривають перше пленарне засідання. Виконують державний гімн Угорщини. У Службі безпеки пообіцяли найближчим часом дати кваліфікацію таким діям.