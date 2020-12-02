"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента остановить экстремизм и террор на улицах украинских городов [ Редактировать ]
Украина возмущена чудовищным преступлением, которое было совершено днем на остановке общественного транспорта в Полтаве: 16-летний представитель "Нацдружин", ученик 11-го класса школы № 7, убил человека и снял это на видео.
Во время убийства подросток, которого эта ситуация рассмешила, прямо заявил, что ему ничего не будет за это преступление. И дальнейшие события подтвердили это: хотя убийство было совершено 13 октября, официальных сообщений о нем полиция долго не публиковала. 31 октября в Facebook выложили видео с убийством, и произошедшее получило огласку. И только 1 декабря полиция сообщила об объявлении подозрения. Было открыто уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности", а подростку до 6 января назначили ночной домашний арест с 21:00 до 6:00, так как днем ему арест будет мешать посещать тренировки и ездить на соревнования.
Эта ситация, когда силовые органы прямо покрывают убийц из "Нацкорпуса", является продолжением системной политики Зеленского и его окружения, при которой прокуратура и суд отпускают представителей "Нацкорпуса", обстрелявших автобус с членами организации "Патриоты - За жизнь", избивавших и пытавшихся сжечь их заживо в автобусе на трассе Киев - Харьков.
Это продолжение политики власти, финансирующей лагеря, в которых представители национал-радикальных организаций проходят боевую подготовку и идеологическую обработку.
Своим одобрением, поддержкой и попустительством власть провоцирует дальнейшие избиения мирных, беззащитных граждан, зверские расправы радикалов с представителями оппозиционных политических партий и журналистов. Власть "не видит", что, когда эти убийцы, которых готовят к "установлению нового порядка в Украине", поджигают автобусы, нападают на журналистов и обстреливают из гранатомета телеканалы, они выполняют программные цели "Нацкорпуса", заключающиеся в системном терроре против неугодных.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно провести объективное расследование по данному факту и остановить безнаказанный разгул экстремизма в Украине.
Мы убеждены, что деятельность "Нацкорпуса", "Нацдружин" и подобных им формирований по факту является террористической и должна быть запрещена. Если Президент Зеленский и его окружение думают по-другому, значит, они или пособники, или заказчики многочисленных преступлений, совершаемых национал-радикалами.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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