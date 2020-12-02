Нова Зеландія оголосила надзвичайну ситуацію - через кліматичні зміни. Парламентарі постановили, що повені, підйом рівня світового океану та природні пожежі мають руйнівний вплив на Нову Зеландію та добробут її жителів.

Країна планує до 2025 року досягнути вуглецевої нейтральности, тобто нульового викиду вуглекислого газу. Нова Зеландія стала 33 країною, яка офіційно визнала існування кліматичної кризи.