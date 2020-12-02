Слуга Елизавети II викрав десятки цінних речей з Букінгемського палацу [ Редактировать ]
Крадіжка по-королівськи. Слузі Елизавети II вдалося поцупити десятки цінних речей із Букінгемського палацу - на понад 130 тисяч доларів. Це медалі та сімейні фотографії принців Вільяма та Гаррі, а також Кейт Міддлтон.
Недо-робінгудом виявився 37-річний працівник кейтерингової служби - Адам Канто. Частину краденого чоловік намагався продати через інтернет-магазин. Там і побачили речі представники палацу. Зараз справу розглядає суд, грабіжника випустили під заставу, але йому загрожує термін за ґратами.
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