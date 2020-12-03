Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий порекомендовал парламенту поддержать законопроект №4314, который ускорит доступ Украине к вакцине от коронавируса. Об этом Радуцкий написал в своем Facebook.

По его словам, данный законопроект дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

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По мнению главы парламентского комитета Верховной Рады, принятие законопроекта также уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

"Благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - заявил он.

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