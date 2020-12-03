Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны". Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия), передает РИА "Новости".

Ранее Служба безопасности Украины заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны. Спецслужба обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию".

Также СБУ провела обыски у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел.

В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье.

Венгерские политики отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление.

В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссии о законе об образовании, принятом в Украине в сентябре 2017 года. В Будапеште считают, что он существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, что на секс-вечеринке задержали депутата Европарламента от Венгрии.