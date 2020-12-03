"Ситуация гражданской войны": в Венгрии сделали заявление по Закарпатью [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны". Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия), передает РИА "Новости".
Ранее Служба безопасности Украины заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны. Спецслужба обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию".
Также СБУ провела обыски у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел.
В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье.
Венгерские политики отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление.
В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссии о законе об образовании, принятом в Украине в сентябре 2017 года. В Будапеште считают, что он существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств.
Ранее сообщалось, что на секс-вечеринке задержали депутата Европарламента от Венгрии.
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