В среду, 2 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к ОБСЕ с просьбой направить на Закарпатье миссию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Это связано с недавними обысками у представителя одного из местных благотворительных фондов, которые проводила СБУ.

Также он написал, что миссия ОБСЕ должна "расследовать злоупотребления в отношении венгерской общины". Сами обыски он назвал давлением на закарпатских венгров.

Напомним, 3 ноября в Венгрии ужесточили карантинные ограничения. В стране вводится комендантский час.

Также мы писали о том, что вопрос Крыма и Донбасса будут среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции.

Отметим, что в МИД Украины назначили нового спикера. А в Ужгороде задержали заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика и начальника управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области Виталия Лалакулича.

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