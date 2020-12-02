В МИД Венгрии просят ОБСЕ направить на Закарпатье миссию [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к ОБСЕ с просьбой направить на Закарпатье миссию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Это связано с недавними обысками у представителя одного из местных благотворительных фондов, которые проводила СБУ.
Также он написал, что миссия ОБСЕ должна "расследовать злоупотребления в отношении венгерской общины". Сами обыски он назвал давлением на закарпатских венгров.
Напомним, 3 ноября в Венгрии ужесточили карантинные ограничения. В стране вводится комендантский час.
Также мы писали о том, что вопрос Крыма и Донбасса будут среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции.
Отметим, что в МИД Украины назначили нового спикера. А в Ужгороде задержали заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика и начальника управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области Виталия Лалакулича.
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