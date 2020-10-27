Видеосервис YouTube обновил приложение для мобильных устройств и добавил новые функции, в том числе новые способы управления плеером. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь, чтобы войти в полноэкранный режим, достаточно провести пальцем вверх, и вниз, чтобы выйти из него.

Кнопки автовоспроизведения и включения субтитров теперь располагаются в верхней части приложения. Перегруппированы и другие кнопки, чтобы упростить внешний вид плеера.

Можно менять метку времени, чтобы она показывала, сколько времени прошло в видео, и сколько осталось.

Добавлены главы в видеоролики, чтобы быстрее ориентироваться в нем и найти тот отрезок, который нужен. Достаточно просто щелкнуть название главы в плеере.

YouTube также добавил несколько новых подсказок действий, который будут предлагать пользователю повернуть смартфон или использовать VR-шлем для более полного погружения в видео.

Ранее сообщалось, что с YouTube пропали популярные советские мультфильмы.