YouTube добавил новые функции в мобильное приложение [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Видеосервис YouTube обновил приложение для мобильных устройств и добавил новые функции, в том числе новые способы управления плеером. Об этом сообщается в блоге компании.
Теперь, чтобы войти в полноэкранный режим, достаточно провести пальцем вверх, и вниз, чтобы выйти из него.
Кнопки автовоспроизведения и включения субтитров теперь располагаются в верхней части приложения. Перегруппированы и другие кнопки, чтобы упростить внешний вид плеера.
Можно менять метку времени, чтобы она показывала, сколько времени прошло в видео, и сколько осталось.
Добавлены главы в видеоролики, чтобы быстрее ориентироваться в нем и найти тот отрезок, который нужен. Достаточно просто щелкнуть название главы в плеере.
YouTube также добавил несколько новых подсказок действий, который будут предлагать пользователю повернуть смартфон или использовать VR-шлем для более полного погружения в видео.
Ранее сообщалось, что с YouTube пропали популярные советские мультфильмы.
по теме
Как отключить слежку на смартфоне: советы экспертов
Как минимизировать сбор данных третьими лицами
TikTok заблокируют еще в одной стране
Власти Пакистана запретят пользоваться популярным молодежным видеосервисом из-за "аморального" и "непристойного" контента
Орбитальный интернет: стало известна дата запуска Starlink
Оно будет доступно для пользователей IOS
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов
Тарантино порекомендовал лучший хоррор-фильм для Хэллоуина (трейлер)
Кинорежиссер Квентин Тарантино порекомендовал поклонникам фильм