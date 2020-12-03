Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 декабря открыл новый комплекс для сжигания наркотиков и лично бросил в огонь несколько пакетов дурмана. Об этом сообщает государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Новый комплекс по сжиганию наркотических средств, изъятых правоохранительными органами во время спецопераций, расположен в 100 километрах к северу от Ашхабада. Его проект утвердил сам президент в августе этого года.

По словам секретаря совбеза Чарымырата Аманова, в установленных трех печах используются "передовые технологии", поэтому они безопасны для людей и экологии.

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Президент Туркменистана и члены совбеза лично сожгли несколько пакетов наркотиков. Всего в ходе акции было уничтожено более 122,5 кг различных дурманящих веществ.

Уничтожение наркотиков, "соответствует принципам туркменского народа, не приемлющего этого зелья", говорится в сообщении.

Ранее акции по сожжению наркотиков проводили в поселке Багабат Акбугдайского этрапа, где установлены похожие печи.

Напомним, что ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане запретили слово "коронавирус" и черные автомобили.