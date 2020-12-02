Марихуану больше не будут считать опасным наркотиком. Комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотическим средствам исключила ее из списка.

В среду, 2 декабря, комиссия рассмотрела рекомендации ВОЗ о реклассификации каннабиса и его производных. Марихуана исключена из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этом перечне значатся опиоиды, которые вызывают сильную зависимость, в том числе героин.

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Как полагают эксперты, это решение не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля оборота каннабиса. А национальные правительства по-прежнему будут иметь юрисдикцию в отношении того, как классифицировать каннабис.

Также сообщается, что голосование завершилось с результатом 27 против 25. При этом Украина воздержалась, а США и европейские страны поддержали исключение марихуаны из списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против.

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