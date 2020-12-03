В Карпатских горах молодой парень и девушка заблудились после восхождения на гору.

Происшествие произошло недалеко от села Славское, где молодой человек с девушкой залезли на вершину горы Погар, где он сделал предложение возлюбленной, после чего они смогли самостоятельно спуститься.

Отмечается, что пара искала выход из ситуации в течении часа, но потом все-таки догадалась позвонить в спасательную службу. Парень и девушка не нуждались в медицинской помощи, не смотря на то, что на них была одежда, которая не подходит для подобного вида деятельности.

Ранее мы писали, что в Карпатах заблудилась группа из 15 туристов. Сотрудникам поисково-спасательного отдела удалось оперативно отыскать пострадавших.

Кроме того, В Карпатах нашли заблудившегося туриста-лыжника, который ранее самостоятельно вышел на связь. Спасатели транспортировали его до ближайшего населенного пункта.

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