В четверг, 3 декабря, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3644-д, которым установила требования к образованию помощников народных депутатов. За документ проголосовали 235 парламентариев.

Так, согласно проекту, помощником-консультантом народного депутата может быть только гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком.

Помощники работают по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) или на общественных началах.

"Помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра", - говорится в документе.

Согласно закону, исключительно за счет и в пределах общего фонда, установленного депутату на соответствующий год для оплаты труда его помощников-консультантов, он распределяет средства для выплаты своим помощникам:

заработной платы,

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов,

зарплаты за время отпуска,

материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска,

денежной компенсации, предусмотренной статьей 24 ЗУ "Об отпусках", за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

Указанные выплаты осуществляет Аппарат Верховной Рады по представлениям парламентария.

Ранее сообщалось, что Рада ужесточила наказание за подделку документов. На данный момент ограничение свободы граждан не предусмотрено.

Также Рада приняла закон о водном транспорте. Закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.

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