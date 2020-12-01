У мужчин появится декретный отпуск: Рада поддержала законопроект [ Редактировать ]
Источник: bidadari.my
1 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект №3695, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Об этом сообщает официальный сайт украинского парламента.
Законопроект о декретном отпуске для мужчин поддержал 301 народный депутат. Документ предусматривает дополнение Кодекса законов о труде и Закона Украины "Об отпусках" 14-дневным отпуском (без учета праздничных и выходных) при рождении ребенка для мужчин, который должен оплачивать работодатель.
Сейчас ст. 18 закона "Об отпуске" и ст. 179 Трудового кодекса предусмотрен декрет для отцов. Но их аннулирует ч. 4 ст. 20 закона "Об отпуске", которая требует предоставления справки с места работы матери ребенка, что она вышла на работу.
Декретный отпуск в Украине будет предоставляться:
- мужчине, жена которого родила ребенка;
- отцу ребенка, не находящемуся в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживающему совместно с ней;
- совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживающему за ним.
Законопроект предусматривает определять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка: и матери, и отца.
Напомним, что право уходить в декретный отпуск имеют мужчины в 22 из 28 стран Евросоюза.
"Подробности" писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается в декрет. Ранее сообщалось, что японский министр впервые ушел в декретный отпуск.
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