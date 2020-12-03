Світлана Тихановська заявила про готовність очолити Білорусь [ Редактировать ]
Світлана Тихановська заявила про свою готовність очолити Білорусь у перехідний період. Опозиційна лідерка записала черговий відеоролик, у якому наголосила, що її команда вже розробила концепцію нових виборів, проєкт конституційної реформи та програми економічної допомоги вразливим верствам.
На думку Тихановської, режим Олександра Лукашенка вже "розвалюється". Нагадаю, опозиційний рух у Білорусі активізувався в серпні після президентських виборів, сфальсифікованих, на думку активістів.
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