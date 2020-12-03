Майже 2 800 військових. Такі втрати Азербайджану під час останньої ескалації в Нагірному Карабаху. Дані оприлюднило Міністерство оборони. Ще понад 100 солдатів зникли безвісти. Ще раніше про свої втрати відзвітував Єреван: загинуло більш як дві тисячі 300 вірменських службовців.

Конфлікт у Нагірному Карабаху загострився наприкінці вересня, бойові дії тривали до 10 листопада, коли сторони, за посередництва Росії, підписали мирну угоду.