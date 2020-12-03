Вакцины от коронавирусной инфекции могут войти во всеобщий доступ в течении нескольких месяцев.

Последствия пандемии COVID-19 будут сотрясать мир масштабными кризисами не менее многих последующих годов, а то и десятилетий.

Благодаря работе и самоотверженности ученых и разработчиков всего мира вакцины могут стать доступны в течение ближайших недель и месяцев. Но не будем себя обманывать. Вакцина не может устранить ущерб, который останется на годы и даже десятилетия.

Отмечается, что многие люди столкнулись с чертой бедности, из-за чего нависает угроза массового голода и крупнейшая рецессия за последние восемьдесят лет.

Читайте также, в ВОЗ заявили, что вакцина от COVID-19 должна быть доступна для всех людей, живущих на планете. Уже к концу 2021 года в наличии будет 2 миллиарда доз.

Кроме того, врач рассказал о побочных эффектах вакцины от коронавируса от компаний Pfizer, BioTech и Moderna. После вакцинации у менее чем 1% привитых возможно повышение температуры.

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