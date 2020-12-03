Без желания России это не реально: Кравчук высказался об обмене пленными [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что проведение обмена пленными сейчас зависит исключительно от российской стороны.
Он считает, что без желания боевиков и России до конца 2020 года обмена пленными не будет.
По его словам, Украина со своей стороны выполнила все договоренности относительно проведения обмена пленными, в частности, передала список из 11 человек, однако с российской стороны нет никаких действий навстречу.
Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, что это (обмен до конца года - ред.) не реально. Обмен ставится под угрозу. Мы обратились к ОРДЛО и России с просьбой предпринять шаги, чтобы решить этот вопрос. Хотелось, чтобы люди, которые уже настрадались, были дома.
Кравчук добавил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена пленными в формате "всех на всех".
Но пока не решим этот вопрос, обмена "всех на всех" не будет.
Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".
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