На шахте погиб человек/ Фото: autoreview.ru

В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек. Еще один человек получил травмы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел на шахте государственного предприятия "Смолинская".

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"На горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.

В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

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