В Кировоградской области на шахте погиб человек [ Редактировать ]
В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек. Еще один человек получил травмы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел на шахте государственного предприятия "Смолинская".
"На горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.
В настоящее время шахта работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что прокурор с семьей погиб в страшном ДТП.
по теме
В случае доказательства вины женщины ее могут отправить под арест на 7-10 лет
Полицейский скончался по дороге в больницу
Без матери остались двое детей
Пожар возник в частном жилом доме
На стройплощадке в Одессе обвалился котлован