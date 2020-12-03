"Послужной список" правонарушений Сытника привел бы к его отставке в любой другой стране - СМИ [ Редактировать ]
Список правонарушений Артема Сытника и решения судов, как по коррупции, так и по незаконности назначения его директором НАБУ, привели бы к его отставке в любой стране, но не в Украине. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".
"Сытник со своим багажом нарушения законодательства, в том числе и антикоррупционного, не смог бы занимать аналогичную должность ни в одной цивилизованной стране мира. Решение Конституционного суда было бы исполнено моментально как в США, так и в любой стране ЕС. Но только не в нашей стране. Наша власть тянет за уши Сытника только из-за риска остаться без кредитов МВФ", - говорится в сообщении.
Согласно публикации, Артем Сытник продолжает возглавлять Бюро благодаря сильному иностранному лобби:
Даже в ОП признают, что история Сытника и НАБУ ведома международными "партнерами". А значит, что правоохранительный орган находится, фактически, под управлением другого государства. Это ли не госизмена?
Кроме того, под руководством А.Сытника НАБУ превратилось в инструмент расправы с политическими оппонентами.
"Чиновник, который осмелился публично высказать правду о НАБУ и Сытнике, вообще рискует быть арестованным! Следствие заключает сделку с преступным застройщиком Микитасем, который просто выливает тону клеветы на некогда своего адвоката. Итак, преступник очень быстро покидает Лукьяновское СИЗО, а ведомые Сытником антикоррупционные прокуроры едут арестовывать замглавы Офиса Президента Олега Татарова", - подчеркивается в публикации.
При этом автор добавляет:
Сытник задавит своим "катком" любого, прикрываясь честным декларированием и борьбой с коррупцией. Но по факту, мы имеем дело с самым бездарным органом в правоохранительной вертикали, показавшим нулевой результат работы (если не считать решения "личняков"). И да - руководитель официально коррупционер.
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