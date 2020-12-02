В Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, которая ранее была признана эффективной. Об этом сообщили в минздраве государства.

Это вакцина, создана американской и немецкой компаниями - Pfizer и BioNTech.

Уже на следующей неделе, 7-13 декабря, предполагают, что вакцина будет доступна в стране.

Первыми вакцину получат приоритетные группы населения, и скоро они будут названы.

Отметим, что вакцина показала эффективность на уровне 95%.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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