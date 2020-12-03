Зеленский наградил бойца "Айдара" званием "Героя Украины" посмертно [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшему бойцу добровольческого батальона "Айдар" Игорю Филипчуку звание "Героя Украины". Боец погиб в 2014 году в Луганской области. Соответствующий указ главы державы появился на его сайте.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена Золотая Звезда Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно).
О гибели 14 украинских бойцов и 30 раненых стало известно 15 августа 2014 года.
Игорь Филипчук погиб 14 августа 2014 года под Хрящеватым Луганской области, в зоне проведения АТО. На украинское подразделение в атаку пошли пророссийские силы в составе двух танков и пехоты. Филипчук подбил один из танков из РПГ. Он трижды выходил из укрытия. В третий раз уже подбитый танк выстрелил в ответ, в результате боец погиб.
Ранее мы писали о том, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам.
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