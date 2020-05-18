Уже 100 дней в 2020 году на нашем Солнце не было солнечных пятен. Об этом сообщает Spaceweather.com.

"Это признак того, что "солнечный минимум" идет полным ходом. До сих пор в этом году Солнце оставалось пустым 76% времени, этот показатель превышался только один раз в космической эре. В прошлом 2019 году Солнце было пустым 77% времени. Два года подряд рекордной безупречности - это очень глубокий солнечный минимум", - пишет издание.

Солнечное пятно - это область интенсивной магнитной активности на поверхности Солнца. Солнечные пятна свидетельствуют о солнечной активности, рождении солнечных вспышек и выбросах корональной массы. Хотя солнечные пятна кажутся крошечными пятнышками, их размеры могут быть колоссальными.

Солнечные пятна ежедневно подсчитывают с 1838 года, что позволило ученым понять и описать регулярный рост и убывание активности на поверхности Солнца - солнечный цикл.

Цикл Солнца длится от 9 до 14 лет, обычно в среднем 11 лет, и сейчас мы находимся в его минимуме. На пике цикла, называемого "солнечным максимумом", Солнце производит больше электронов и протонов в виде огромных солнечных вспышек и выбросов корональной массы - протуберанцев.

Когда Солнце находится на максимуме Солнца, увеличивается вероятность увидеть протуберанцы - огромные солнечные вспышки и выбросы корональной массы в действии - вокруг конечности Луны во время полного солнечного затмения.

Солнечный цикл также называют "циклом солнечных пятен", поскольку ученые могут определить, где находится Солнце в своем цикле, подсчитав солнечные пятна на его поверхности.

Хотя есть некоторые свидетельства того, что солнечный цикл влияет на погоду и климат Земли, наиболее очевидно он проявляется в виде интенсивности и частоты сияний на полюсах нашей планеты. Чем сильнее заряжен солнечный ветер, направленный к Земле, тем ярче и чаще Северное и Южное сияние. Таким образом, во время "солнечного максимума" полярные сияния наиболее часты и впечатляющи.

Если в период "солнечного максимума" на поверхности Солнца видно много пятен, то во время "минимума" пятен нет - что и происходит сейчас. Тем не менее, период спада солнечной активности длится дольше, чем ожидалось. Это означает, что Солнце находится в середине особенно глубокого "солнечного минимума". Самый длительный период спада солнечной активности был зафиксирован между 1645 и 1715 годами, в науке он называется "Минимум Маундера".

Текущий рекордный солнечный минимум является частью более длинного цикла роста и убывания активности нашего светила. Считается, что Солнце находится в магнитном затишье последние 9000 лет.

Предполагается, что Солнце достигнет следующего максимума своей активности в середине 2020-х годов. Последний "солнечный максимум" был в 2013/2014 и является одним из самых слабых за всю историю наблюдений.

Напомним, что ранее "Подробности" сообщали, когда будут происходить лунные затмения в 2020 году.