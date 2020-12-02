В декабре жителей планеты не ожидают сильные магнитные бури. Они будут спокойными. Тем не менее они будут. В лаборатории регионовской астрономии ФИАН назвали даты, когда ждать "колебаний".

Уже во вторник, 2 декабря, можно наблюдать небольшую активность, однако на жителях Земли она практически не скажется.

18 декабря ожидается возбужденная магнитосфера.

Сама буря накроет Землю 19 декабря.

Последствия магнитных бурь:

Человек может ощущать усталость, головные боли, напряжение.

Также может сопровождать упадком сил или раздраженностью.

Техника может выходить из строя.

Помните, что магнитные бри часто сказываются на наше здоровье, не запускайте его, внимательно следите за сигналами вашего тела, и при необходимости не откладывайте поход к врачу в долгий ящик.

Ранее мы писали о том, что землян ждет уникальное затмени. Напомним, синоптики удивили прогноз погоды на этот месяц. Кроме того, синоптик дал прогноз на зиму 2021.

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