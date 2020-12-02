Магнитные бури в декабре 2020 [ Редактировать ]
В декабре жителей планеты не ожидают сильные магнитные бури. Они будут спокойными. Тем не менее они будут. В лаборатории регионовской астрономии ФИАН назвали даты, когда ждать "колебаний".
Уже во вторник, 2 декабря, можно наблюдать небольшую активность, однако на жителях Земли она практически не скажется.
- 18 декабря ожидается возбужденная магнитосфера.
- Сама буря накроет Землю 19 декабря.
Последствия магнитных бурь:
- Человек может ощущать усталость, головные боли, напряжение.
- Также может сопровождать упадком сил или раздраженностью.
- Техника может выходить из строя.
Помните, что магнитные бри часто сказываются на наше здоровье, не запускайте его, внимательно следите за сигналами вашего тела, и при необходимости не откладывайте поход к врачу в долгий ящик.
Ранее мы писали о том, что землян ждет уникальное затмени. Напомним, синоптики удивили прогноз погоды на этот месяц. Кроме того, синоптик дал прогноз на зиму 2021.
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