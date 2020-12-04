Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям Кривого Рога. Так, президент просит людей прийти 6 декабря на второй тур выборов мэра города.

Зеленский подчеркнул, что "агитировать ни за кого не может, но это и не нужно, потому что криворожане люди умные и сами все знают".

В это воскресенье, 6 декабря, вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу города. Я очень прошу вас отнестись к этому выбору ответственно, не лениться, идти на участки и наконец избрать мэра, на которого давно заслуживает Кривой Рог, мэра, который любит город.

Президент призвал жителей города сделать рекордную для Украины явку. По словам Зеленского, "пусть это будет символическая для города цифра 95%".

Отметим, что ранее президент Украины никогда не обращался к жителям конкретного города с просьбой прийти на выборы.

Ранее сообщалось, что в Раде появился закон против "двойников" на выборах. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.