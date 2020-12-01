В Раде появился закон против "двойников" на выборах [ Редактировать ]
В Верховной Раде появился законопроект №4440 Кабинета министров о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с практикой выдвижения так называемых "двойников" на выборы. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - 1 декабря обрабатывается в комитете.
В законе прописано, что в случае, если кандидат в течение 6 месяцев до выборов сменил ФИО, имя, фамилию или отчество, это будет отображено в бюллетене для голосования.
Кроме того, информацию о "двойнике" будут обнародовать Центральная избирательная комиссия и территориальные избиркомы.
Ранее Разумков заявил, что главное требование ФОПов будет выполнено сегодня.
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