Євросоюз відтермінував проведення Ради асоціації "Україна - ЄС" [ Редактировать ]
Європейський Союз відклав проведення Ради асоціації "Україна - ЄС". Раніше планувалося, що через пандемію засідання відбудеться у форматі відеоконференції, однак згодом вирішили, що зустріч краще влаштувати в очному форматі.
Річ у тім, що в ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводити лише фізично. І лише тоді ухвалювати рішення. Планувалася конференція на 8 грудня.
Під час Ради асоціації від ЄС слово матиме Верховний представник із зовнішньої та безпекової політики, від України - прем'єр-міністр.
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