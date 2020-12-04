Європейський Союз відклав проведення Ради асоціації "Україна - ЄС". Раніше планувалося, що через пандемію засідання відбудеться у форматі відеоконференції, однак згодом вирішили, що зустріч краще влаштувати в очному форматі.

Річ у тім, що в ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводити лише фізично. І лише тоді ухвалювати рішення. Планувалася конференція на 8 грудня.

Під час Ради асоціації від ЄС слово матиме Верховний представник із зовнішньої та безпекової політики, від України - прем'єр-міністр.