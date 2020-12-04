Попри карантин в Україні працюватиме громадський транспорт - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Навіть у разі запровадження суворих обмежень від початку січня, громадський транспорт в Україні працюватиме, - про це на годині запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Конкретні карантинні заходи, за його словами, Кабмін обговорить на засіданні у середу.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Жодних експериментів. Все ретельно прораховується, використовуються всі можливості наукової системи, аналітичних центрів українських і урядових - і всі рішення приймаються на підставі чітких розрахунків. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії.
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