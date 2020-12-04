Навіть у разі запровадження суворих обмежень від початку січня, громадський транспорт в Україні працюватиме, - про це на годині запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Конкретні карантинні заходи, за його словами, Кабмін обговорить на засіданні у середу.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: