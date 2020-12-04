В Контиолахти, Финляндия, в спринте второго этапа Кубка мира украинская биатлонистка Валентина Семеренко финишировала 9-й, этим спортсменка улучшила результат Елены Пидгрушной из первого этапа.

фото: twitter

Как отметила Валентина Семеренко, все спортсмены очень стараются и отдают максимум для успешного результата.

Всем привет и спасибо за поддержку. Мы очень все стараемся, и, поверьте, дается все нелегко. Каждый из нас отдает все силы ради успешного результата.

Семеренко также прокомментировала свой результат, назвав его успешным.

По сегодняшней гонке могу сказать, что она сложилась для меня успешно, очень хотелось отстрелять чисто. Спасибо тренерам за то, что помогли исправить прошлые ошибки, сервису за лыжи, которые хорошо работали.

Валентина Семеренко/фото: xsport

Также спортсменка добавила, что еще достаточно рано судить о конечном результате украинцев на этапе Кубка мира и добавила, что еще все в переди, ведт сезон только начинается.

Пока что есть отставание ходом от лидеров, но, думаю, что еще все впереди. По первых трех гонках рано судить о нашем состоянии, ведь сезон только начинается. Конечно, всем хочется, чтобы мы бежали быстро и метко стреляли, но поверьте, мы все для этого делаем.

Украинская биатлониста отметила, что трасса в Контиолахти очень отличается от той, где спортсмены проводили вкаткув Вуокатти.

Трасса очень тяжелая, серьезные подъемы, чего не было в Вуокатти, где мы проводили вкатку. Вот поэтому сейчас и боремся с "контиолахтинской стеной", терпим, работаем, получаем удовольствие

Стоит отметить, что Дарья Блашко показала очень достойный результат, она прошла огневые рубежи без ошибок и заняла 18-е место.

Дарья Блашко/фото: ua-footbal

Украинский биатлонист Артем Прима также прокомментировал свой результат в спринте второго этапа Кубка мира в Контиолахти.

Артем Прима/фото: biathlon.com.ua

Украинец признался, что надеется на следующих этапах показать лучший результат, так как он допустил один промах в стрельбе. Но, при этом среди украинцев Артем Прима, показал лучший результат.

Минута проигрыша ходом на дистанции для начала сезона - это нормально, в принципе. А что касается резерва – конечно же, он есть. Надеюсь, что дальше мы будем разбегаться: не только я, но и команда. Все будем разбегаться и показывать достойный результат. Никто не готовится конкретно к первому этапу Кубка Мира

Важно, этап Кубка мира в Контиолахти продолжиться в субботу, 5 декабря, эстафетой у женщин и гонкой преследования у мужчин.

Как ранее сообщалось, биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко вылечилась от коронавируса, после чего спортсменка присоединилась к команде.

Напомним, ранее юниорская сборная Украины по боксу завоевала 20 медалей на чемпионате Европы, золотых трофеев среди них - 5.

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