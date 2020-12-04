Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел жеребьевку полуфиналов Лиги наций. Результаты опубликованы на сайте UEFA.

Матчи пройдут в Италии в октябре 2021 года. 6 октября в Милане Италия сыграет с Испанией, а Бельгия с Францией 7 октября в Турине.

Финал и матч за третье место запланированы на 10 октября в Милане и Турине соответственно.

Италия против Испании выигрывала 9 раз, 12 проигрывала, 12 встреч завершились ничьей. Испания выиграла последнюю встречу со счетом 3:0 в 2017 году.

Франция против Бельгии выигрывала 25 раз, 19 проигрывала, 30 встреч завершились ничьей. Бельгия выиграла всего две из последних 12 встреч команд. Ничья 3: 3 была зафиксирована в первой международной игре обеих команд в 1904 году.

По итогам группового турнира Лиги наций в play-off вышли команды, которые не принимали участие в финальной стадии первого турнира, проходившей в июне 2019 года в Португалии. Все четыре сборные два года назад финишировали в своих группах вторыми.

В полуфинале и финале, если в конце основного времени результаты равны, предоставляется дополнительное время. Если по прошествии дополнительных 30 минут счет остается равным, проводится серия пенальти.

В матче за третье место дополнительного времени нет. Если по окончании основного времени счет равняется, то назначается серия пенальти.

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