Юниорская сборная Украины по боксу завоевала 20 медалей на чемпионате Европы. Золотых трофеев среди них - 5.

Соревнование, проходящее в болгарской столице Софии подняло Украину на второе место в медальном зачете после России. При этом, обошли себя же на турнире в Румынии.

Отмечается, что награды распределились следующим образом:

Золотые медали ЧЕ достались Виталию Грабовский, выступающему в весовой категории 57 кг, Александру Яровому 60 килограммах, Алексею Боклаху 63 килограмма, Александру Балабину 70 килограмм и Веронике Накоте - среди женщин - весовая категория в 66 килограмм.

Серебряные награды получили: Максим Рудык - 50 килограмм, Айдер Абдураимов 54 килограмма, Анастасия Крамаренко - 60 килограмм и Карина Айрапетян - 80 килограмм.

Бронзовые трофеи: Джамал Кулиев - 80 килограмм, Валерий Шульга 80+ килограмм, Елизавета Воевудко 46 килограмм, Алина Крамар 50 килограмм, Изабель Габорец 52 килограмма, Ярослава Масюткина 54 килограмма, Татьяна Довгаль 57 килограмм, Мария Фонотова 63 килограмма, Радмила Родионова 70 килограмм, Александра Джигун 75 килограмм и Полина Черненко 80+ килограмм.

Читайте также, непобедимый украинский боксер Сергей Богачук разгромил 18-го по счету соперника. В 10-раундовом бою украинец владел преимуществом все шесть раундов, а в седьмом отказался продолжить бой.