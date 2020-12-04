Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" Одессы и Одесской области

Проиграв выборы, эти «новые лица» действуют старыми методами договорняков, стремясь заполучить полную власть и контроль за ключевыми органами самоуправления, объединившись во взаимовыгодный союз.

Так, аффилированная со "Слугой народа" Одесская областная ТИК открыто саботирует начало работы нового депутатского корпуса в областном совете, не собираясь и не регистрируя депутатов. Это делается с одной целью: сорвать честные и легитимные выборы председателя областного совета, поставив в результате подковерных махинаций свою послушную кандидатуру в его главу.

До сегодняшнего дня, пока "Слуги" не были представлены в совете, депутатам области удавалось отстаивать интересы жителей региона. Мы открыто выступали против продажи земли и "дерибана" коммунальных объектов, требовали от власти компенсации за убытки, причиненные засухой, выделяли из областного бюджета доплаты медикам и конструктивно решали множество подобных вопросов, что очень, по всей видимости, раздражало власть, которая полностью хочет сосредоточить весь контроль в своих руках.

Очевидно, что такое затягивание происходит в интересах новоназначенного главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, который, выполняя указание Зеленского, призван любым способом сформировать противоестественную коалицию. Ради этой задачи власть сделала исключение из закона о люстрации, под действие которого попадает сам Гриневецкий.

Не имея возможности лишить областной совет полномочий, войдя в него меньшинством, "Слуги" пытаются и здесь договориться с "Евросолидарностью" и "Доверяй делам", препятствуя регистрации депутатам партии "За майбутнє".

Несмотря на все беспринципное упорство, с которым "Слуги", "Евросолидарность" и "Доверяй делам" рвутся к власти и в области, оппозиция, ставшая лидером доверия жителей региона, не позволит им наплевать на жителей области и на их интересы, соблюдения которых люди ожидают от работы депутатов нового созыва.

Мы не позволим начаться сессии, пока наши коллеги не будут зарегистрированы и пока не будут выполнены законные нормы Избирательного кодекса Украины, а не условия "тихих договорняков".